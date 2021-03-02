Даша Квиткова очаровала нежным фото с Никитой Добрыниным
Супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин продолжают очаровывать сеть романтическими фото. На днях блогерша показала новый кадр и поделилась, что малыш уже начал толкаться.
Источник:инстаграм Даши Квитковой
Даша Квиткова и Никита Добрынин вскоре впервые станут родителями. Они часто устраивают трогательные фотосессии, где демонстрируют радость от ожидания рождения первенца.
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Новое фото Даши Квитковой и Никиты Добрынина
Супруги позировали на кровати. Они улыбались, Даша закрыла глаза, а Никита влюбленно смотрел на жену. Добрынин лежал возле любимой в белой футболке. Блогерша позировала в белье и рубашке, которую расстегнула, чтобы подчеркнуть беременный животик.
Романтический образ Даша Квиткова дополнила аксессуарами и черным маникюром. Она распустила волосы и уложила их волнами, а на лице сделала легкий макияж.
Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото из инстаграма Даши Квитковой
Даша Квиткова рассказала о самочувствии
- Сейчас блогерша находится на 20 неделе беременности.
- Девушка рассказала, что недавно Никита Добрынин впервые почувствовал, как толкается малыш. Поэтому теперь Даша чувствует движения мальчика почти каждый день.
- Блогерша призналась, что сейчас ее вес – 64 килограмма. Она поделилась, что это норма веса для беременной. Сначала Даша весила 55 килограммов.
- Супруги планировали сделать 3D УЗИ, но у них не получилось, потому что малыш проснулся и все время крутился, закрываясь ручками. "В его планы фотография не входила", – написала блогерша.
- Девушка добавила, что теперь она соблюдает диету, поскольку вес увеличивается быстрее.
- "Забывчивость и легкая заторможенность – все еще присутствуют и никуда не планируют уходить", – рассказала Даша Квиткова.
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