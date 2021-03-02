Супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин продолжают очаровывать сеть романтическими фото. На днях блогерша показала новый кадр и поделилась, что малыш уже начал толкаться.

Даша Квиткова и Никита Добрынин вскоре впервые станут родителями. Они часто устраивают трогательные фотосессии, где демонстрируют радость от ожидания рождения первенца.

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Новое фото Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Супруги позировали на кровати. Они улыбались, Даша закрыла глаза, а Никита влюбленно смотрел на жену. Добрынин лежал возле любимой в белой футболке. Блогерша позировала в белье и рубашке, которую расстегнула, чтобы подчеркнуть беременный животик.

Романтический образ Даша Квиткова дополнила аксессуарами и черным маникюром. Она распустила волосы и уложила их волнами, а на лице сделала легкий макияж.



Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото из инстаграма Даши Квитковой

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