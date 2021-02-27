Вже кілька днів учасники проєкту "Холостяк" Нікіта Добринін і Даша Квіткова відпочивають в Єгипті. Блогерка перебуває на п'ятому місяці вагітності, тому замість активного дозвілля, вони релаксують біля басейну. Навіть у відпустці подружжя не забуває ділитися з фанами новими милими фото.

Майбутні батьки влаштували романтичну фотосесію на території готельного комплексу та захопили мережу зворушливим чорно-білим кадром.

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Фото Нікіти Добриніна та Даші Квіткової з Єгипту

Для зйомки вагітна Даша Квіткова одягла суцільний смугастий купальник, який вигідно підкреслив чималий животик. Волосся вона випрямила і залишила розпущеним та підібрала безліч стильних аксесуарів – сонцезахисні окуляри, браслети та каблучки. Натомість Нікіта Добринін позував у темних шортах з оголеним торсом.

Герой 9 сезону шоу "Холостяк" ніжно обіймав вагітну дружину ззаду, поклавши руки на її округлий живіт. Чоловік спрямував проникливий погляд в камеру, а блогерка щиро усміхалась в передчутті майбутнього поповнення.

За лічені години закохану пару засипали компліментами у коментарях. "Щаслива сім'я в очікуванні дива", "Які гарні", "Дуже красива сім'я", "Які ж ви щасливі", – пишуть прихильники.

На відпочинку в Єгипті вагітна Даша Квіткова встигла похизувалась фігурою в блакитному купальнику. Дівчина сфотографувалась біля басейну та заявила, що на цьому кадрі вже дві задоволені людини.