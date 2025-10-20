У паспорті можна помітити, що Даша вже змінила прізвище. Повідомляє 24 Канал з посиланням на її сторінку в інстаграмі.

Так, Квіткова похвалилася підписникам, що зробила нові фотографії для свого закордонного паспорта.

Я не вірю своїм очам, що це… гарні фото в документах?,

– написала блогерка в інстаграм-сторіс.

Даша Квіткова показала фото своїх документів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас якщо уважно придивитися на ці світлини, то на одній з них видно фрагмент напису латиницею, який схожий на BRAZHKO. Відтак можна зробити висновок, що Даша офіційно вийшла заміж і вже змінила своє прізвище в документах.