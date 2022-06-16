Даша Квіткова з сином відпочиває у Хорватії: фото з морського узбережжя

Блогерка Даша Квіткова разом з сином Левом відправилася на відпочинок. Зіркова матуся проводить літню відпустку на морському узбережжі в Хорватії. Це подарунок від чоловіка Нікіти Добриніна.

З 24 лютого Даша не виїжджала за кордон. Вона вирішила залишатися в Україні, разом з коханим і всією сім'єю. Але влітку Нікіта Добринін зробив сюрприз обраниці й подарував путівку в Хорватію.

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Даша Квіткова відпочиває в Хорватії

Оскільки Нікіта не може виїжджати з України під час воєнного стану, то Даша відправилася у відпустку лише з сином. Блогерка вже встигла зробити фотосесію на тлі моря.

Квіткова позувала на камеру в блакитному костюмі, що складався з сорочки та шортів, і в бежевому топі. Поєднала одяг з білими босоніжками на низькій підошві. Хвилясте біляве волосся дівчина розпустила, а на обличчі зробила легкий макіяж.

На обличчі Даші сяє усмішка. Видно, що вона щаслива, хоча б на короткий період відволіктися від війни в Україні.

"Лев. Яблуко. Море", – з ніжністю написала блогерка під знімками.

Даша Квіткова з сином в Хорватії / Фото з інстаграму блогерки

Війна зруйнувала плани українців. Це літо мало бути особливим для кожного, адже це період активних подорожей, відпусток, відпочинку. Замість цього всього триває боротьба за життя у вільній Україні. Хоча багатьом не вдасться побувати в омріяній відпустці на узбережжі моря чи океану, але підписники Даші щасливі, що вона відпочине. У коментарях вони бажають їй гарно провести час.

"Я дуже рада, що ти відпочинеш".

"Супер! Гарного відпочинку!"

"Приємного вам відпочинку!"

"Класно вам відпочити!"

"Які ви молодці! Гарного відпочинку!"

Зауважимо, цього літа українські знаменитості ще не розповідали, чи вирушатимуть цього року у відпустки. Зараз артисти їдуть за кордон з одною метою – зібрати кошти на підтримку України на благодійних заходах. Ймовірно, до моря вирушать зіркові матусі з нащадками, однак невідомо коли й куди.