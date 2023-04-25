Як з'ясувалося, підписники закидали Дашу Квіткову запитаннями, чому й навіщо вона перебралася з будинку, де жила з ексчоловіком. Вона лише зізналася, що це було хвилююче та страшно.

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Даша Квіткова прокоментувала переїзд на нову квартиру

Я дуже переживала й боялася, бо взагалі не знала як це – перевезти будинок у квартиру. Але так склалася доля, зірочки так зійшлися, що я знайшла квартиру, яка дійсно підійшла мені, Левчику й всім нашим речам. Вона велика, як я й хотіла, і з вікнами, і світла, і класна. Я прям кайфанула,

– поділилася Даша Квіткова.

Як з'ясувалося, вона вже жила в цьому районі Києва, тож боялася, щоб переїзд на нову квартиру не був кроком назад: "Колись я вже жила в цьому районі. Чомусь підсвідомо мені здавалося, що якщо я це зроблю (переїду, – 24 канал), то це буде такий собі крок назад. А я не люблю робити кроки назад, я люблю тільки шурувати вперед. Але навпаки – це крок вперед до чогось нового".

Блогерка пообіцяла, що покаже новий дім після того, як все облаштує, тоді як на багаточисельні запитання, чому з'їхала з будинку, який придбала з Нікітою Добриніним, відповідати відмовилася.

Друзі, давайте, будь ласка, домовимося. Якщо ви бачите, що я не відповідаю на ваші питання, які ви задаєте по мільйону разів, це означає, що я просто хочу, щоб це питання залишилося лише зі мною, для мене. Я не хочу відповідати чому, навіщо стався цей переїзд,

– звернулася Даша Квіткова.

Даша Квіткова в новій квартирі / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Даша Квіткова з сином у новій квартирі / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Син Даші Квіткової в новій квартирі / Фото з інстаграм-сторіс блогерки