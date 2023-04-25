Как выяснилось, подписчики забросали Дашу Квиткову вопросами, почему и зачем она перебралась из дома, где жила с экс-мужем. Она только призналась, что это было волнительно и страшно.

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Даша Квиткова прокомментировала переезд на новую квартиру

Я очень переживала и боялась, потому что вообще не знала как это – перевезти дом в квартиру. Но так сложилась судьба, звездочки так сошлись, что я нашла квартиру, которая действительно подошла мне, Левчику и всем нашим вещам. Она большая, как я и хотела, и с окнами, и светлая, и классная. Я прям кайфанула,

– поделилась Даша Квиткова.

Как выяснилось, она уже жила в этом районе Киева, поэтому боялась, чтобы переезд на новую квартиру не был шагом назад: "Когда-то я уже жила в этом районе. Почему-то подсознательно мне казалось, что если я это сделаю (перееду, – 24 канал), то это будет некий шаг назад. А я не люблю делать шаги назад, я люблю только шуровать вперед. Но наоборот – это шаг вперед к чему-то новому".

Блогерша пообещала, что покажет новый дом после того, как все обустроит, тогда как на многочисленные вопросы, почему съехала из дома, который приобрела с Никитой Добрыниным, отвечать отказалась.

Друзья, давайте, пожалуйста, договоримся. Если вы видите, что я не отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете по миллиону раз, это значит, что я просто хочу, чтобы этот вопрос остался только со мной для меня. Я не хочу отвечать почему, зачем произошел этот переезд,

– обратилась Даша Квиткова.

Даша Квиткова в новой квартире / Фото с инстаграм-сторис блогерши

Даша Квиткова с сыном в новой квартире / Фото с инстаграм-сторис блогерши

Сын Даши Квитковой в новой квартире / Фото из инстаграм-сторис блогерши