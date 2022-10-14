На зйомки пара відправилась кілька днів тому. Що саме це буде за проєкт – вони не розкривають, але ще до його виходу нарвались на хейт у соцмережах. Вони публікували, як катаються джипами на верхів'я гір, звідки відкривались фантастичні осінні панорами, проте які є заповідною зоною.

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Дуже швидко їх почали критикувати у соцмережах:

"Будь ласка, бережіть природу, Карпати унікальні";

"Ти класна і за тобою приємно спостерігати. Я сподіваюся що коментарі допоможуть тобі подивитися на джипінг з іншої сторони і зрозуміти, як це впливає на наші неймовірні гори";

"Дякую" за вклад у перетворення гірських стежок на болото";

"А чого ви видаляєте коментарі стосовно заборони джипінгу у горах? Якщо ваші підписники іншої думки, то чого видаляти коментарі, там же ніхто нікого не принижує тощо…";

"Ви маєте мільйонну аудиторію, а отже і вплив на думку інших. Джипінг нищить природу Карпат. Усі розуміють, що ви такі не одні (є й інші несвідомі), але ж картина життя подається так, наче це нормально";

"Джипінг нищить природу Карпат!";

"Пробите дно – це руйнувати гори джипами. Тисячі людей йдуть туди ногами й несуть свої рюкзаки самі, бо це випробування. Якщо ви не здатні, то не пхайтеся, бо гори – не для слабаків".

Реакція Даші Квіткової і Добриніна

Згодом подружжя відреагувало на хейт спільним відео в інстаграмі, де зізналось, що знало про незаконну вирубку лісів, проте не здогадувалось, що джипінг теж повинен бути під забороною. Їх спантеличило те, що у Карпатах висить море оголошень, як місцеві пропонують свої послуги позашляховиків.

Друзі, привіт. Насправді ми трохи шоковані, тому що зайшли сьогодні до сторісу і побачили неймовірну кількість відміток про джипінг. Ми не знали про таку проблему, правда. По-перше, мене трохи дивує, що деякі люди на нас нападають, ніби ми вигадали цю проблему. По-друге, ми справді не чули про таку проблему. Навіть не чули, що створюють петиції на цю тему. Тепер, з вашою допомогою ми про це знаємо,

– зазначив Нікіта.

Вони додали, що місцеві знають про проблему джипінгу, але змушені користуватися машинами та їздити перевіреними дорогами, оскільки інших варіантів транспорту в горах немає.

"Ми поговорили з місцевими, і вони розповіли нам, що ці дороги тут були. Особливо влітку там сири знаходяться, ще щось. І треба приїхати на своїх машинах та їх забрати. Вони навіть возять овець машинами, бо іншого варіанта вони не мають. Але ми хочемо подякувати кожному, хто говорить про цю проблему. Якщо ви хочете нападати на своїх людей, це ваша справа, ваша совість. Але треба дивитися в корінь проблеми, якщо вона існує, залучати до неї більше людей. Шкода, що деякі доносять інформацію нам через хейт. Але дякую, що ми принаймні чули про цю проблему і будемо в курсі", – підсумували блогери. Зокрема Даша детальніше розповіла про свою позицію:



Квіткова про джипінг у Карпатах / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Підписники подякували їм за адекватну реакцію на критику і звернули увагу, що відповідальність повинна бути найперше на місцевих жителях, які пропонують покататись на автомобілях в горах.

Джипінг в Україні

У вересні на сайті президента зареєстрували петицію "Про врегулювання джипінгу в Україні". Станом на обід 14 жовтня, її підписали понад 21 тисяча людей. Хто хоче підтримати петицію – можете перейти сюди.

Екологи наголошують, що заїзди приватної високопрохідної техніки – джипінг – на природних територіях є вкрай шкідливою формою рекреації, несумісною з режимом заповідних територій. Від цього руйнуються природні ландшафти Національних парків, заповідних територій, що також призводить до знищення рідкісних видів тварин та рослин, занесених до Червоної книги України.

Проте в Україні існує спеціальний Закон про заборону заїзду приватного автотранспорту, мототранспорту та квадроциклів на природні території об’єктів природно-заповідного фонду поза дорогами загального користування, але про нього мало кому відомо. Виключенням може бути лише ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або наперед погоджена з адміністраціями наукова діяльність чи робота лісників.