Даша Квіткова показала, який мала вигляд до схуднення: скільки вона втратила кілограмів

Блогерка Даша Квіткова показала свої кадри до схуднення на 33 кілограми. Вона розповіла, чи досягла тої форми після пологів, яку хотіла.

Українська блогерка Даша Квіткова півтора року тому стала мамою вперше. Через вагітність вона набрала вагу, та після пологів змогла повернутись до звичної форми.

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Як Даша Квіткова виглядала після пологів

Блогерка в інстаграм-сторіз відповіла на запитання, чи справді вона схуднула на понад 30 кілограмів. Даша опублікувала кадри, які зробила за 2 дні після пологів – тоді вона мала вагу 83 кілограми.



Даша після пологів / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Квіткова розповіла, що припинила схуднення, коли скинула 30 кілограмів. Але вже й без спроб скинути вагу, дівчина втратила ще 3 кілограми.

Я припинила цілеспрямовано худнути, коли досягла своєї ваги до вагітності – 53 кг. Зараз я 50 кг. Вага сама йде. Зараз я просто хочу зробити хорошу і здорову форму того, що є,

– зізналась блогерка.

"На животі розтяжок немає. Є на грудях, тому що вони під час грудного годування були ого-го, і на стегнах. Жодним чином не збираюся боротися, тому що вони мене не хвилюють", – додала Даша.



Теперішня фігура Квіткової / Фото з інстаграму блогерки