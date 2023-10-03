Даша Квіткова заінтригувала заявою про нові стосунки після розлучення з Добриніним

Блогерці Даші Квітковій не раз приписували нові стосунки, але вона щоразу їх спростовувала. Цього разу інфлюенсерка загадково відповіла на чутки.

Даша Квіткова розповіла, що після розлучення вона знову щаслива. У блогерки запитали, чи зайняв її серце новий чоловік.

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Даша Квіткова про нові стосунки

Інфлюенсерка була доволі лаконічною, коли відповідала на це запитання.

Так, я можу сказати, що зараз я щаслива і дуже ціную те, що маю. Поки що більше нічого не хочеться говорити,

– сказала Даша Квіткова.



Даша Квіткова / Фото з інстаграму Даші Квіткової

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