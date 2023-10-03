Даша Квіткова заінтригувала заявою про нові стосунки після розлучення з Добриніним
3 жовтня 2023, 16:13Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Блогерці Даші Квітковій не раз приписували нові стосунки, але вона щоразу їх спростовувала. Цього разу інфлюенсерка загадково відповіла на чутки.
Даша Квіткова розповіла, що після розлучення вона знову щаслива. У блогерки запитали, чи зайняв її серце новий чоловік.
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Даша Квіткова про нові стосунки
Інфлюенсерка була доволі лаконічною, коли відповідала на це запитання.
Так, я можу сказати, що зараз я щаслива і дуже ціную те, що маю. Поки що більше нічого не хочеться говорити,
– сказала Даша Квіткова.
Даша Квіткова / Фото з інстаграму Даші Квіткової
Особисте життя блогерки й хто може бути бойфрендом
- Шлюб Даші Квіткової та Нікіти Добриніна розпався на початку цього року. Вже в серпні увесь процес розлучення завершився.
- За цей час блогерці кілька разів приписували нові стосунки. Наприклад, з продюсером Євгеном Таллером. Та Даша різко спростовувала всі заяви й просила про повагу до її особистого життя.
- Наприкінці серпня у мережі знову почали обговорювати романи Квіткової. Тепер фани підозрюють, що її новий бойфренд – герой "Холостяка" Михайло Заливако. Їх часто бачать на одних і тих самих локаціях. До того ж Заливако приїжджав до блогерки, коли вона потрапила у ДТП.