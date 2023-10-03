Даша Квиткова рассказала, что после развода она снова счастлива. У блогерши спросили, занял ли ее сердце новый мужчина.
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Даша Квиткова о новых отношениях
Инфлюэнсер была довольно лаконична, когда отвечала на этот вопрос.
Да, я могу сказать, что сейчас я счастлива и очень ценю то, что есть. Пока больше ничего не хочется говорить,
– сказала Даша Квиткова.
Даша Квиткова / Фото из инстаграма Даши Квитковой
Личная жизнь блогерши и кто может быть ее бойфрендом
- Брак Даши Квитковой и Никиты Добрынина распался в начале этого года. Уже в августе весь процесс развода завершился.
- За это время блогерше несколько раз приписывали новые отношения. К примеру, с продюсером Евгением Таллером. Даша резко опровергала все заявления и просила об уважении к ее личной жизни.
- В конце августа в сети снова начали обсуждать романы Квитковой. Теперь фаны подозревают, что ее новый бойфренд – герой "Холостяка" Михаил Заливако. Их часто видят на одних и тех же локациях. К тому же Заливако приезжал к блогерше, когда она попала в ДТП.