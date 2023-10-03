Даша Квиткова рассказала, что после развода она снова счастлива. У блогерши спросили, занял ли ее сердце новый мужчина.

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Даша Квиткова о новых отношениях

Инфлюэнсер была довольно лаконична, когда отвечала на этот вопрос.

Да, я могу сказать, что сейчас я счастлива и очень ценю то, что есть. Пока больше ничего не хочется говорить,

– сказала Даша Квиткова.



Даша Квиткова / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Личная жизнь блогерши и кто может быть ее бойфрендом