Зірка "Ферзевого гамбіту" Аня Тейлор-Джой та музикант Малькольм Макрей перебували у стосунках близько двох років. Цими вихідними зіркова пара одружилась.

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Аня Тейлор-Джой вийшла заміж

Розкішна весільна церемонія відбулась у Венеції. У цей день туди прибуло чимало зіркових гостей, серед яких модель Кара Делевінь та Джулія Гарнер. Загалом на свято завітало близько 150 осіб.

Зранку наречену побачили на балконі, коли вона готувалась до церемонії. Вона пила каву в білосніжному халатику та без макіяжу.

Згодом її сфотографували у незвичній весільній сукні – це було вбрання бежевого кольору на бретелях з вишивкою та прикрасами у вигляді птахів на грудях. Образ нареченої довершувала біла фата.

Наразі подружжя не ділиться світлинами, але фото від папараці можна переглянути за посиланням.



Аня Тейлор-Джой та Малкольм Макрей / Фото з інстаграму музиканта

Особисте життя Ані Тейлор-Джой

27-річна акторка познайомилась з на рік старшим музикантом у 2021 році. Вперше їх побачили разом у Нью-Йорку.

Парі вдалося зберегти роман попри стосунки на відстані. Адже Аня здебільшого живе й проводить час у Лондоні, тоді як Малкольм живе у США та виступає у рок-гурті More.