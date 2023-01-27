"Кинула чоловіка, знецінила сім'ю": Квіткова відповіла на закиди, що пішла від Добриніна
Джерело:Даша Квіткова
Майже тиждень у мережі не вщухає обговорення розриву Даші Квіткової та Нікіти Добриніна. На диво, їхня фан-аудиторія звинувачує у всьому блогерку, бо вона нібито кинула чоловіка й розбила сім'ю.
24-річна Даша Квіткова лаконічно висловилася про розрив з Нікітою Добриніним і не стала виносити особисті проблеми на публіку. Вони розійшлися по-хорошому й продовжують спілкуватися заради сина Лева. Саме тому фоловери вигадують різні версі розставання і здебільшого звинувачують дівчину.
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Квіткова відповіла на закиди, що кинула Добриніна
Квіткова стримано відповіла на хейт і підтвердила, що розповіла не всю правду, бо "не розходяться люди, коли у стосунках все добре". Однак скандальних деталей від неї не буде.
Я не назвала все, як є, та й не хочу. Бо поважаю свій вибір. Тому я готова була до того, що візьму на себе відповідальність і залишусь поганою людиною, яка кинула хорошого чоловіка і знецінила нашу сім'ю,
– прокоментувала Даша Квіткова.
Блогерка написала, що "не свята, зі своїми приколами", але в розриві винні обоє – і вона, і Нікіта Добринін. Квіткова лише обмовилася, що разом їм було важко й боляче.
"Поки хтось обирає бути у стосунках, де їм боляче, де є аб'юз чи ще щось, ми обрали інший шлях. І він наш, нам з цим жити. У нас народився чудовий, неймовірний син. Заради нього і варто будувати здорові стосунки батьків. Батьків, яким окремо набагато легше, ніж разом, і не боляче", – наголосила блогерка.
Даша Квіткова про розрив з Нікітою Добриніним / Фото з інстаграм-сторіс
Даша Квіткова про розрив з Нікітою Добриніним / Фото з інстаграм-сторіс
- Нагадаємо, днями Даша Квіткова відповіла підписникам, які вірять у них з Добриніним і просять помиритися. Вона заявила, що "наразі немає шансів, кожен живе своє життя".
- Сам ведучий не розхитує цю тему в соцмережах. Він лише підтримав Дашу після виходу резонансного інтерв'ю та написав, що "нічого критичного не сталося".