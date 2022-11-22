Ми вже над цим працюємо, – Даша Квіткова заговорила про другу дитину

Блогерка Даша Квіткова і телеведучий Нікіта Добринін виховують сина Лева. Але подружжя вже працює над другою дитиною. Ймовірно, зовсім скоро закохані поділяться радісною новиною.

Вже неодноразово Квіткова зізнавалася, що мріє вдруге стати мамою. Даша та Нікіта готові до народження другої дитини під час війни.

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Даша Квіткова хоче другу дитину

У новому інтерв'ю блогерка зізналася, що з Нікітою вже працює над другою дитиною, але наразі зірці не вдається завагітніти через постійний стрес.

Ми вже над цим працюємо. В мене так само є нерви якісь всередині, переживання, які просто не дають цьому статися. Але ми вже хочемо другу дитину,

– поділилася Даша.

Подружжя хоче знову стати батьками, щоб між дітьми не було великої різниці у віці, щоб їм було цікаво разом. В інстаграм-блозі Квіткова щодня показує, як проводить час з сином, його обійми, поцілунки. Зізнається, що готова пройти весь цей шлях ще з другою дитиною.

Чи виїжджатиме Даша за кордон

Багато колег Квіткової зараз перебувають за кордоном. Даша з сином також виїжджала з України, коли активно говорили про можливий новий наступ з території Білорусі. Але згодом вона повернулася, оскільки вдома набагато спокійніше.

Зізнається, якщо відчуватиме небезпеку, то знову виїде, але в будь-який момент може повернутися. Даша з Нікітою та сином Левом живе у приватному будинку в Києві. На початку повномасштабного вторгнення сім'я виїхала звідти, але, коли ЗСУ вигнали окупантів з Київщини, знову повернулася.

Нагадаємо, нещодавно про вагітність повідомила співачка Світлана Тарабарова. Артистка виховує сина та доньку, а тепер очікує на народження третьої дитини. Життя триває, українців стає більше. І такі новини яскравий приклад цьому.