Даша Кацуріна розсекретила причину розлучення з чоловіком і розповіла про роман з Дантесом

Рестораторка Даша Кацуріна кілька місяців тому розійшлась з чоловіком. Вона прохилила завісу особистого життя та розповіла про розлучення і новий роман.

Рестораторка Даша Кацуріна була заміжня за чоловіком Михайлом Кацуріним близько семи років. Їхні стосунки завершилися кілька місяців тому, і Даша розповіла, чому.

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Даша Кацуріна про причину розлучення

У Кацуріних був спільний бізнес, тож Даша вважає, що саме це могло стати причиною розриву шлюбу. Адже тоді в них не було простору один для одного.

Непотрібно так багато працювати разом, треба давати простір одне одному. Ми зліпилися дуже з Мішею. А потім, коли він почав розліплюватися, тому що це не прикольно, я така: "А я не знаю, як без нього! Йди до мене!". Це не прикольно. У нього зворотній такий імпульс: "Та ні, я хочу сам",

– зізналась Даша.

"Зараз я аналізую всі свої вчинки у цих попередніх стосунках, я розумію, що, бл*ха, як він жив всі сім років. Я розумію, що я стерва ще та".

Що каже Кацуріна про нові стосунки

Тепер же рестораторка закрутила роман з Володимиром Дантесом, колишнім чоловіком Наді Дорофєєвої. Вона зізнається, що ці стосунки раніше були як між друзями, тепер же це – новий етап.

Нам класно удвох. Я не можу не сказати, що у нас там флірту не було, коли все це розпочалося. Ми щось могли одне одному закидати, тобто скидати одне одному коментарі, жартувати. Ми дуже довго товаришували, він близька мені людина,

– поділилась дівчина.

"Він бачив мене і на похмілля, і не у дуже гарному настрої, гарною чи не гарною, зранку та ввечері. Він мене бачив будь-якою. Коли ці стосунки почалися, вони не почалися з нуля. Ці стосунки, вони побудовані на дружбі. Тому вони дуже міцні, щирі. Я знаю про нього дуже багато, його негативних рис, а він мої. І ми з цим погодилися, коли почалися стосунки".