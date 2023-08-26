Через різкі слова про колег: Даша Астаф'єва назвала зірок, які її заблокували

Волонтерка та співачка Даша Астаф'єва часто висловлюється про зіркових колег, іноді ці коментарі бувають доволі різкими. Вона зізналась, хто її заблокував.

Авторка проєкту українських аудіокниг та волонтерка Даша Астаф'єва не соромиться висловлювати свою думку щодо зіркових колег. Зараз вона прокоментувала позицію Світлани Лободи.

Дивіться також "Тихенько зроблю репост": Астаф'єва, Дантес та інші відреагували на суперечку Верби й Тимошенка

Даша Астаф'єва про Лободу і Потапа, які її заблокували

На думку співачки, Світлані Лободі зараз не місце в Україні, адже свій вибір вона вже зробила раніше. Насильно тут її не зможуть полюбити попри всі спроби.

Ви подивіться як Лобода насильно лізе пхнеться виступати. Та її ніде, ні одна аудиторія не хоче її бачити. Їдь виступай для росіян. Якщо вона жила у Росії, то не будуть її тут насильно любити,

– поділилась Даша.

Астаф'євій також нагадали, що вона різко висловлювалась і про Потапа. Її запитали, чи заблокував хтось зіркову колегу через її заяви.

"Так, ну ті, кого ви називали, мене і заблокували. Не погрожували. Нещодавно мені написала продюсерка, і попросила не говорити про артистів", – поділилась волонтерка.

Що Даша Астаф'єва говорила про Потапа

Після інтерв'ю Насті Каменських, яке в мережі прозвали штучним та нещирим, Даша висловилась про те, що варто визнавати свої помилки.

На думку Астаф'євої, якби Потап хоча б раз розвантажив гуманітарну допомогу, то не написав би пісні "Волонтер". "Замість того, щоб просто сказати, що це помилка, я видалю це, радіостанції крутили це. Але скажіть: блін, ми тупонули".