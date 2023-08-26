Автор проекта украинских аудиокниг и волонтер Даша Астафьева не стесняется высказывать свое мнение относительно звездных коллег. Сейчас она прокомментировала позицию Светланы Лободы.

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Даша Астафьева о Лободе и Потапе, которые ее заблокировали

По мнению певицы, Светлане Лободе сейчас не место в Украине, ведь свой выбор она уже сделала раньше. Насильно здесь ее не смогут полюбить на все попытки.

Вы посмотрите как Лобода насильно лезет выступать. Но ее нигде, ни одна аудитория не желает ее видеть. Езжай выступать для россиян. Если она жила в России, то не будут ее здесь насильно любить,

– поделилась Даша.

Астафьевой также напомнили, что она резко высказывалась и о Потапе. Ее спросили, заблокировал ли кто-нибудь звездную коллегу из-за ее заявлений.

"Да, ну те, кого вы называли, меня и заблокировали. Не угрожали. Недавно мне написала продюсер и попросила не говорить об артистах", – поделилась волонтер.

Что Даша Астафьева говорила о Потапе

После интервью Насти Каменских, которое в сети прозвали искусственным и неискренним, Даша высказалась о том, что следует признавать свои ошибки.

По мнению Астафьевой, если бы Потап хотя бы раз разгрузил гуманитарную помощь, то не написал песни "Волонтер". "Вместо того чтобы просто сказать, что это ошибка, я удалю это, радиостанции крутили это. Но скажите: блин, мы тупанули".