Даша Астаф'єва прокоментувала чутки про вагітність: "Ваша взяла"

Даша Астаф'єва відправилася в Карпати. Зірка показала фото з відпочинку, проте через об'ємну куртку запідозрили її у вагітності. Даша відреагувала на чутки та жартома їх підтвердила.

Українська співачка, модель та волонтерка Даша Астаф'єва відповіла на коментарі шанувальників, які припустили, що вона вагітна. Ще раніше вона зізнавалася, що набрала кілька зайвих кілограм.

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Астаф’єва показала фото з відпочинку та відповіла на чутки про вагітність.

Ваша взяла! Я вагітна. Але Карпатами. Всьо. І здається, то назавжди! Причини вагітності далі у каруселі (фото – 24 Канал),

– написала Даша.

Зокрема, зірка пожартувала, що "вагітна" рибами, які вони шукали. "А ще вагітна всіма форелями. Кожного дня по одній. Бо вони тут найсмачніші, приготовані із любов’ю та секретами", – написала Даша.

За її словами, вона теж вагітна незабутніми подорожами, перевалами із питаннями від місцевих та відповідями, які знають тільки вони самі.

"І обов’язково змаганнями на кількість підборідь. Тут я непереможна…", – додала Астав’єва.

Дивіться фото Даші Астаф’євої з відпочинку у Карпатах:

У сторіс зірка повідомила, що її відпочинок завершився, вона вже повернулася до Києва.

Раніше артистка зізналася, що зустріла нове кохання під час війни. Цей чоловік підкорив її нестандартними запрошеннями на побачення – не на Мальдіви, а до себе додому на вечерю. За словами дівчини, його побут був таким "затишним і красивим", що захотілося туди увірватися. За словами артистки, ці стосунки стали сенсом її життя та можливістю продовжувати діяти.

Проте Астаф'єва досі приховує обличчя та ім'я свого коханого від публіки. Та під час першого відпочинку в Карпатах вона вперше засвітила обранця, щоправда, показала лише його ногу.