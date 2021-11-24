Даша Астаф'єва розповіла, як ледь не спалила квартиру екскоханого

Останні п'ять років Даша Астаф'єва зустрічалась з бізнесменом Артемом Кімом, який перебуває під слідством. Це перший чоловік, з яким з'їхалась модель. Як з'ясувалось, на початку сімейного життя вона ледь не спалила його будинок.

Стосунки 36-річної Даші Астаф'євої з Артемом Кімом можна вважати цивільним шлюбом, адже з 2016 року закохані жили як сім'я. За цей час у їхньому побуті було безліч курйозних ситуацій. Одна з них трапилась у той же день, коли зірка переїхала до бізнесмена.

Читайте також Даша Астаф'єва запалила паркет пасадоблем на кастингу "Танців з зірками": гаряче відео

Вона хотіла зарекомендувати себе як хороша господиня й нагодувати Артема борщем, адже він повертався додому з відрядження. Однак її кулінарний експеримент ледь не закінчився пожежею у квартирі. Усе через сухарики, які зірка поставила в мікрохвильовку на 14 хвилин!

Я вимила весь дім, розклала речі, приготувала борщ і курку з пюре. І вирішила зробити сухарики до борщу, поставила їх на 14 хвилин у мікрохвильовку й пішла в душ… Я спалила пів квартири,

– пригадала Даша Астаф'єва.

За словами моделі, смуга чорного диму тягнулась по всій світлій квартирі. Однак коханий не сварив Астаф'єву, він нібито "прийняв і пробачив".