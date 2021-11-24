Отношения 36-летней Даши Астафьевой с Артемом Кимом можно считать гражданским браком, ведь с 2016 года влюбленные жили как семья. За это время в их быту было множество курьезных ситуаций. Одна из них произошла в тот же день, когда звезда переехала к бизнесмену.

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Она хотела зарекомендовать себя как хорошая хозяйка и накормить Артема борщом, ведь он возвращался домой из командировки. Однако ее кулинарный эксперимент едва не закончился пожаром в квартире. Все из-за сухариков, которые звезда поставила в микроволновку на 14 минут!

Я вымыла весь дом, разложила вещи, приготовила борщ и курицу с пюре. И решила сделать сухарики к борщу, поставила их на 14 минут в микроволновку и пошла в душ... Я сожгла пол квартиры,

– вспомнила Даша Астафьева.

По словам модели, полоса черного дыма тянулась по всей светлой квартире. Однако возлюбленный не ругал Астафьеву, он якобы "принял и простил".

Напомним, в конце октября Даша Астафьева объявила, что разошлась с женихом Артемом Кимом, с которым встречалась пять лет. Причина их расставания неизвестна, но они остались друзьями.