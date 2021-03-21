Могла померти: Даша Астаф'єва розповіла про реакцію лікаря на її стан після госпіталізації

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва опинилась під загрозою смерті, коли сталась внутрішня кровотеча. Вона зізналась, що її лікарка була шокована від стану зірки, адже здебільшого люди з таким діагнозом непритомніють.

Українська співачка й модель Даша Астаф'єва нещодавно поділилась особистою історією, коли перенесла госпіталізацію та операцію. Днями зірка в інтерв'ю розповіла про деталі її стану.

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Даша Астаф'єва про госпіталізацію

Артистка пригадала, що її 2 дні дуже сильно болів живіт, вона пила знеболювальні, які не допомагали. Однак через напружений графік модель вважала, що просто перевтомилась. Та біль не стихав, тому Даша звернулась до лікаря. Після того, як Астаф'євій поставили діагноз, лікарка була шокована станом співачки.

Потім я ознайомилася з інформацією, що 50% людей, яких привозять з таким діагнозом, або вже мертві, або непритомні,

– шокувала знаменитість.

Даша Астаф'єва зізналась, що завжди сподівається на краще, а її надії не підвели. За словами зірки, лікарі дуже тендітно поводилися і допомагали, за що вона дуже вдячна: "Я відчула, що все не так погано в нашій країні, як всі бояться і як всі кажуть".

Співачка поділилась, що зараз вона почувається краще, а тому може потрохи відновлювати роботу. Також вона наголосила, що всім варто пильно слідкувати за самопочуттям.

"Мене застерігали лікарі, що в жіночі дні треба залишатися вдома, трішки відпочивати, але ж я завжди була героєм, ніколи не не береглася. Треба бути досвідченими в плані жіночого здоров’я, обстежуватися, лікуватися до кінця. Тож я хочу застерегти дівчат – якщо у вас є якісь болісні відчуття в низу живота, в черевній порожнині – одразу звертайтеся до свого лікаря, – підсумувала Астаф'єва.

Інтерв'ю з Дашею Астаф'євою: дивіться відео онлайн