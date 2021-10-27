Даша Астаф'єва розійшлася з нареченим після 5 років стосунків
Джерело:"Тік-Ток хвилинка"
Українська співачка Даша Астаф'єва приголомшила шанувальників новиною про розставання з нареченим. Коханий, з яким артистка була 5 років, перебуває під слідством.
Знаменитість зазначила, що тепер вона гарна самотня жінка. Така звістка спантеличила прихильників Астаф'євої.
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Даша Астаф'єва розійшлася з коханим
Виконавиця розповіла, що у її житті змінилося лише те, що розійшлася з нареченим. 5 років Даша була в стосунках з бізнесменом Артемом Кімом.
Тепер я гарна самотня жінка. Розійшлася з хлопцем. Ми залишилися друзями, як і всі нормальні люди,
– сказала артистка.
Даша та Артем перебували в стосунках з 2016 року. Вони разом подорожували, були на вечірках з друзями й планували весілля.
Артем Кім під слідством
- У 2017 році Артема затримали детективи НАБУ спільно з САП. Чоловіка підозрюють в розкраданні державних коштів при тендері на закупівлю техніки Южноукраїнською атомною електростанцією.
- Директором електростанції був його батько Віссаріон Кім.
- У серпні того ж року Артема посадили під домашній арешт.
- Чоловік не міг виїжджати за кордон і влаштуватися на роботу. Астаф'єва розповідала, що вони жили на її гроші.
- У лютому 2021 року артистка розповідала, що коханий досі перебуває під слідством, але паспорт віддали, тому вони змогли повернутися до подорожей.