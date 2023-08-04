Даша Астаф'єва зізналася, чим займається її коханий і чому його рідні були проти неї: "Дорікали"

Днями артистка і модель Даша Астаф'єва створила застосунок, де можна послухати українські книги. Виявляється, що з цією ідеєю їй допомагав коханий. І хоча його ім'я досі невідоме, зірка розповіла про його роботу та ставлення рідних.

Крім того, Даша Астаф'єва 4 серпня святкує день народження. Співачці виповнилося 38 років. Зараз вона в стосунках, які приховує від публіки.

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Чим займається коханий Астаф'євої

Днями Даша Астаф'єва представила книжковий застосунок UnderBooks, у якому зібрані книги українських авторів. Головна мета проєкту – підтримувати талановитих авторів, що створюють українськомовну літературу.

Тепер знаменитість зізналася, що цей застосунок вона створила разом зі своїм бойфрендом. Виявляється, хлопець працює в ІТ.

Ми так ввечері з хлопцем сиділи, щось слухали разом. І потім я показала вірші, які я колись начитувала. Він каже: "В тебе такий голос… Я пішов би за твоїм голосом. Я кажу: "Це моя мрія – озвучити щось класне, потрібне". Він працює в IT-сфері, каже: "То давай створимо. Навіщо нам чекати?",

– пригадала модель.

Астаф'єва додала, що бойфренд дуже сильно її підтримує. На думку Даші, ці стосунки, які зав'язалися під час повномасштабної війни, врятували її.

"Те, що наші стосунки перейшли ще й в професійну сферу, що ми працюємо разом – для мене це найбільший порятунок", – висловилася вона.

Чому рідні хлопця були проти неї

Астаф'єва здивувала тим, що рідні її хлопця спочатку скептично ставилися до їхнього роману і не сприймали Дашу.

Дуже багато було дорікань саме до моєї професії. Рідні мого хлопця не сприймали мене, переживали, що про мене скажуть люди. Тому я зараз як ніколи налаштована на створення сім'ї, на те, щоб розвиватися разом і бути гарним прикладом для людей,

– пояснила зірка.

За її словами, вона поки не буде повертатися до співочої кар'єри. По-перше, через невдалу операцію на голосових зв'язках, а по-друге, в неї змінилися пріоритети.

"Я відмовилася від своїх пісень.. Сьогодні у мене просто не повертається язик і немає бажання. Я постійно уявляю, як там військовим… Їм точно зараз не до "Авокадо" і не до "на цепкие веревки привяжу твое тело". Ну і самій мені… я переосмислила все", – прокоментувала Даша.

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Раніше Астаф'єва розповідала, що соромиться говорити про стосунки, адже боїться показувати своє щастя у такий важкий час. Цікаво, що бойфренд привернув її увагу незвичними та нестандартними запрошеннями та побаченнями.