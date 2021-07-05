Даша Астаф'єва неодноразово поширювала фото, де позувала повністю оголеною. Тепер вона поділилася новою серією чорно-білих кадрів, якими розбурхала уяву багатотисячної аудиторії шанувальників.

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Астаф'єва позувала перед об'єктивом, еротично вигнувшись на гойдалці. Серед одягу на ній було надзвичайно сексуальне вбрання, яке повністю оголило пишні сідниці зірки та її груди. Відвертий бюстгальтер та трусики були задекоровані перлинами.

На голову Даша одягнула красивий тюрбан, а на обличчі зробила насичений макіяж з чорними стрілками на повіках. Народна улюблениця спокусливо позувала, демонструючи принади свого тіла.

Ця фотосесія безперечно є однією з найвідвертіших, у яких позувала Даша Астаф'єва. Тому знімки активно розлітаються мережею.



Сексапільна Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої



Сексапільна Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої