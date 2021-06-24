Успішна українська модель та співачка Даша Астаф'єва щоразу вражає багатотисячну аудиторію новими знімками. Вона часто бере участь у відвертих фотосесіях та не соромиться демонструвати фігуру в еротичних вбраннях.
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Гарячі фото Даші Астаф'євої
Знаменитість звабливо й задумливо позувала перед об'єктивом на тлі сірої стіни. Для нового спокусливого образу вона приміряла чорний боді-корсет на ґудзиках. Обтислий фасон підкреслив витончену фігуру співачки, а глибоке декольте закцентувало на пишних грудях.
Сексуальна Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки
Даша Астаф'єва грайливо накинула на плече чорну сорочку, що додала особливої перчинки образові. Зірка зібрала волосся в елегантну пишну зачіску. На обличчі модель зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила вії тушшю, а губи нафарбувала нюдовою помадою.
Сексуальна Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки
Новими світлинами Даші Астаф'євої захоплюються в мережі. Серію нових фото вподобали понад 10 тисяч прихильників. Під публікацією також є безліч коментарів з компліментами:
- "Королева";
- "Де поліція краси?";
- "Просто та шикарно";
- "Як красиво";
- "Не відірвати очей";
- "Приголомшлива";
- "Красуня";
- "Неймовірно красиво".
Сексуальна Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки