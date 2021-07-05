Даша Астафьева неоднократно распространяла фото, где позировала полностью обнаженной. Теперь она поделилась новой серией черно-белых кадров, которыми взбудоражила воображение многотысячной аудитории поклонников.

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Астафьева позировала перед объективом, эротично выгнувшись на качелях. Среди одежды на ней был необычайно сексуальный наряд, который полностью обнажил пышные ягодицы звезды и ее грудь. Откровенный бюстгальтер и трусики были задекорированы жемчужинами.

На голову Даша надела красивый тюрбан, а на лице сделала насыщенный макияж с черными стрелками на веках. Народная любимица соблазнительно позировала, демонстрируя прелести своего тела.

Эта фотосессия бесспорно является одной из самых откровенных, в которых позировала Даша Астафьева. Поэтому снимки активно разлетаются по сети.



Сексапильная Даша Астафьева / Фото из инстаграма Даши Астафьевой



Сексапильная Даша Астафьева / Фото из инстаграма Даши Астафьевой