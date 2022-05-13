Исполнительница и модель Даша Астафьева поделилась эффектным фото на личной странице. Она показала, что получила от украинских защитников.
К слову Я очень счастлива, – Даша Астафьева нашла новую любовь во время войны
Даша Астафьева показала сюрприз от защитников
Звезда опубликовала фотографию, на которой был снаряд с подписью "От Даши Астафьевой". Вероятно, этот снаряд они впоследствии адресуют русским войскам.
Впервые в жизни получила автограф… Постоянно думаю о мужчинах, которые нас защищают. Что многие из них – это обычные ребята, которые вынуждены были взять оружие в руки и защищать свои семьи, страну. Творить новую историю, мир,
– поделилась певица.
Сюрприз для Даши Астафьевой / Фото с инстаграма звезды
"Мир, который защищается от "русскава мира" навсегда будет перед глазами. С этими ужасами и незабываемыми кадрами горя оставившие после себя орксеяне. И каждый день этот мир удивляет тем, какая у нас воля и жажда победы. Какие у нас замечательные люди. Для меня лично, каждый, кто остался и делает свое дело в стране навсегда герой!" – добавила Даша Астафьева.
Также знаменитость показала свой "снаряд" – картофелину. Напомним, Даша Астафьева активно занимается волонтерством, чаще всего она находится на кухне. Звезда чистит картофель, моет посуду и готовит еду для военных и трое.
"Моя атветка", – подписала фото артистка.
"Ответ" от Даши Астафьевой / Фото с инстаграма звезды
Фаны делятся впечатлениями от эффектных кадров. Фото прокомментировала даже Леся Никитюк:
- "На втором фото яйцо оккупанта?";
- "И женщинам защитницам тоже слава! Женщины солдаты тоже дерутся и умирают за нас";
- "Всегда хотел Ваш автограф. Но как воспитанный человек, пропускаю без очереди ригасию! Как можно больше им дайте автографов. Не жалуйте! А мы, украинцы, потом уже на наших флагах получим Ваш автограф";
- "Дашуля, мы Вам очень благодарны за помощь, за поддержку и такие теплые слова";
- "Самый красивый и опасный снаряд";
- "Вот действительно круто! Фото в рамку на память";
- "Слава ВСУ. И вы, Даша, чрезвычайная!! Спасибо вам всем".