Успешная украинская модель и певица Даша Астафьева каждый раз поражает многотысячную аудиторию новыми снимками. Она часто участвует в откровенных фотосессиях и не стесняется демонстрировать фигуру в эротических нарядах.

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Горячие фото Даши Астафьевой

Знаменитость обольстительно и задумчиво позировала перед объективом на фоне серой стены. Для нового соблазнительного образа она примерила черный боди-корсет на пуговицах. Обтягивающий фасон подчеркнул изящную фигуру певицы, а глубокое декольте акцентировало на пышной груди.

Даша Астаф'єва
​Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды

Даша Астафьева игриво накинула на плечо черную рубашку, что добавила особой перчинки образу. Звезда собрала волосы в элегантную пышную прическу. На лице модель сделала нежный макияж. Она подчеркнула ресницы тушью, а губы накрасила нюдовой помадой.


​Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды

Новыми фотографиями Даши Астафьевой восхищаются в сети. Серию новых фото лайкнули более 10 тысяч поклонников. Под публикацией также множество комментариев с комплиментами:

  • "Королева";
  • "Где полиция красоты?";
  • "Просто и шикарно";
  • "Как красиво";
  • "Не оторвать глаз";
  • "Потрясающая";
  • "Красотка";
  • "Невероятно красиво".


​Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды