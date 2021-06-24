Успешная украинская модель и певица Даша Астафьева каждый раз поражает многотысячную аудиторию новыми снимками. Она часто участвует в откровенных фотосессиях и не стесняется демонстрировать фигуру в эротических нарядах.

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Горячие фото Даши Астафьевой

Знаменитость обольстительно и задумчиво позировала перед объективом на фоне серой стены. Для нового соблазнительного образа она примерила черный боди-корсет на пуговицах. Обтягивающий фасон подчеркнул изящную фигуру певицы, а глубокое декольте акцентировало на пышной груди.



​Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды

Даша Астафьева игриво накинула на плечо черную рубашку, что добавила особой перчинки образу. Звезда собрала волосы в элегантную пышную прическу. На лице модель сделала нежный макияж. Она подчеркнула ресницы тушью, а губы накрасила нюдовой помадой.



​Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды

Новыми фотографиями Даши Астафьевой восхищаются в сети. Серию новых фото лайкнули более 10 тысяч поклонников. Под публикацией также множество комментариев с комплиментами:

"Королева";

"Где полиция красоты?";

"Просто и шикарно";

"Как красиво";

"Не оторвать глаз";

"Потрясающая";

"Красотка";

"Невероятно красиво".



​Сексуальная Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды