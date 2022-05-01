Даша Астаф'єва назвала артистів, які заблокували її після закликів не мовчати про війну

Даша Астаф'єва, яка активно волонтерить під час війни, не раз зверталась до артистів з України з проханням не мовчати. Та ті у відповідь лиш блокували її у соціальних мережах, чим доводили свій цинізм і жорстокість.

Попри жорстоку війну, розв'язану Росією, деякі артисти з України продовжують будувати кар'єру в країні-агресорі. Даша Астаф'єва зізналась, як ці зірки реагували на її заклики не мовчати.

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Даша Астаф'єва про українських зірок-зрадників

Найперше співачка й модель пригадала Регіну Тодоренко, яка перестала бути артисткою для Даші. Вона вражена, чому зірка мовчить про війну, коли так важливо говорити про це. Також вона поділилась, які артисти просто блокували її на заклики не мовчати.

Свєта Лобода мене теж заблокувала. Але ж в неї так багато підписників. Ну чому ти не скажеш те, що треба сказати? Вона казала про війну, але зараз війни ще зараз десь є. Не лише в нашій країні. Про яку війну вона казала? Вона типу сказала про війну, але не сказала яку,

– дорікнула Астаф'єва.

, Світлана Лобода лиш через місяць війни вперше сказала , що саме російські війська вторглись на територію країни. Також, за словами мера Борисполя , співачка передала українцям бус і 1,5 мільйона гривень на бронежилети.

"Коли почалась війна, для мене мені стало байдуже, що я артист, я розумію, що маю бути почутою, я маю казати ці важливі слова, маю підтримувати. Ті люди, які бояться втратити роботу в Росії, свій дім у РФ. Які мовчать. От як Ані Лорак. Таїсія Повалій. Вони ж не сказали ні слова", – пригадала Даша Астаф'єва.

Про Artik&Asti

Даша Астаф'єва також згадала про колишній гурт Artik&Asti – артистів з України, що будують кар'єру в Росії. У день, коли бомбардували Харків, екссоліст гурту цинічно презентував альбом.

Вони виступали тут кожного місяця. І в день, коли розбомбили Харків – це місто Artik, це його рідне місто. Він презентує альбом. Я йому кажу: "Ти що, й*бнувся?". Ну ти, реально, бл*дь, твоє рідне місто бомблять, ти презентуєш альбом? Ну хоч щось в тебе є? Серце, мозок, душа? Він мене заблокував одразу,

– зізналась зірка.

"Це не артисти тоді, вони такі ж самі вбивці, які приходять вбивати. Своїм мовчанням, цією тишею, ви дозволяєте вбивати наших людей. Залишаючись там, вони назавжди залишаються ворогом", – підсумувала Астаф'єва.