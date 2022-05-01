Несмотря на жестокую войну, развязанную Россией, некоторые артисты из Украины продолжают строить карьеру в стране-агрессоре. Даша Астафьева призналась, как эти звезды реагировали на ее призывы не молчать.

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Даша Астафьева об украинских звезд-изменниках

Первой певица и модель вспомнила Регину Тодоренко, которая перестала быть артисткой для Даши. Она поражена, почему звезда молчит о войне, когда так важно говорить об этом. Она поделилась, какие артисты просто блокировали ее на призывы не молчать.

Света Лобода меня тоже заблокировала. Но ведь у нее так много подписчиков. Ну почему ты не скажешь, что надо сказать? Она говорила о войне, но сейчас войны еще где-то есть. Не только в нашей стране. О какой войне она говорила? Она типа сказала о войне, но не сказала какую,

– упрекнула Астафьева.

Отметим, что Светлана Лобода только через месяц войны впервые сказала, что именно российские войска вторглись на территорию страны. Также, по словам мэра Борисполя, певица передала украинцам бус и 1,5 миллиона гривен на бронежилеты.

"Когда началась война, мне стало безразлично, что я артист, я понимаю, что должен быть услышан, я должен говорить эти важные слова, должен поддерживать. Те люди, которые боятся потерять работу в России, свой дом в РФ. Молчащие. Вот как Ани Лорак. Таисия Повалий. Они же не сказали ни слова", – вспомнила Даша Астафьева.

О Artik&Asti

Даша Астафьева также вспомнила о бывшей группе Artik&Asti – артистах из Украины, строящих карьеру в России. В день, когда бомбили Харьков, экссолист группы цинично представил альбом.

Они выступали здесь каждый месяц. И в день, когда разбомбили Харьков – это город Artik, его родной город. Он представит альбом. Я ему говорю: "Ты что, и* кинулся?". Ну ты, реально, бледный, твой родной город бомбят, ты презентуешь альбом? Ну хоть что-нибудь у тебя есть? Сердце, мозг, душа? Он меня заблокировал сразу,

– призналась звезда.

"Это не артисты тогда, они такие же убийцы, которые приходят убивать. Своим молчанием, этой тишиной, вы позволяете убивать наших людей. Оставаясь там, они навсегда остаются врагом", – подытожила Астафьева.

Отметим, бывшая солистка коллектива певица Анна Asti не только замолчала войну, но и презентовала песню с поклонником Кремля и другом Оксаны Марченко Филиппом Киркоровым.