Була в дитячому будинку, – Даша Астаф'єва зізналася, чи хотіла б усиновити дитину

Співачка та модель Даша Астаф'єва нещодавно зізналася, що має нові стосунки. Відтак питання про дітей їй почали задавати ще частіше. Врешті вона розповіла, чи планує дитину. Окрім цього, Даша зізналася, чи змогла б всиновити малюка.

За словами співачка, вона думає над тим, щоб стати мамою та дуже цього хоче. Однак поки не відчуває, що на 100% готова. Ба більше, знаменитість розповіла, що навіть думала над всиновленням малюка. Втім, вона має приклад, коли це погано закінчилося як для дітей, так і для їх всиновлювачів. Тож Даша зараз не планує брати дитину з дитячого будинку.

Це цікаво "Естетично чи вульгарно": дівчина Тараса Цимбалюка знялася повністю оголеною – гаряче відео 18+

Даша Астаф'єва розповіла про народження дітей

Вона пояснила, що діти, на її думку, з'являються в певному стані. Відтак вона переконана, що в неї цей стан майже настав. Артистка зазначила, що загалом у неї зі здоров'ям все гаразд і вона може народити дитину. Втім, є деякі нюанси саме із нервами. Відтак для того, щоб завагітніти лікар їй рекомендує поїхати відпочити, тоді все вдасться.

Є питання зі здоров'ям. Як виявилося, багато всього від нервів. Як би банально і по-радянськи це не звучало, але дуже багато нервових станів,

– зазначила зірка.

Астаф'єва поділилася, чи хотіла б усиновити дитину

З'ясувалось, що рідні виконавиці всиновили двох дітей, проте, попри виховання, хороші умови, гроші, діти били, погрожували іншим і навіть втекли від своїх прийомних батьків. Ця ситуація лякає Дашу.

Я думала про усиновлення, але в мене є поганий приклад. Мої рідні взяли двох дітей і все погано закінчилося. Було все, і гроші, і виховання, і класні школи. Але в певний момент вони почали бити дітей, погрожувати, що вб'ють ножицями, потім закінчилося тим, що діти втекли від батьків. А батьки почали хворіти. Мене завжди лякало, що природа може бути сильнішою, ніж твоя ситуація, – поділилася Астаф'єва.

"Я була в дитячому будинку, звичайно тьохнуло, я дуже люблю дітей", — зізналася зірка.

Інтерв'ю Даші Астаф'євої: дивіться відео онлайн

, нещодавно Даша Астаф'єва зізналася, що у неї є кохана людина. Ці стосунки, зав'язалися під час повномасштабної війни. І, за словами зірки, вони врятували її. Хлопець Даші працює у сфері IT. Разом з ним співачка створила новий книжковий застосунок UnderBooks, у якому зібрані книги українських авторів.

До слова, зіркове подружжя Мірошниченків усиновило дитину. Вони активно діляться цим процесом у соціальних мережах. Пара забрала малюка до себе в сім'ю 22 липня. Малюк з'явився на світ на Житомирщині. Хлопчик народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку, тож за ним до п'яти місяців слідкували лікарі.

Інна Мірошниченко розповідала, що хлопчик має значні проблеми зі здоров'ям. Він у віці 2 років носить одяг для 9-місячних дітей. Окрім цього, він має вади психологічного розвитку. Існує вірогідність, що малюк не заговорить.

Марсель вже поступово адаптується в новій сім'ї. Щоправда, хлопчик поки не вміє гратися з іграшками, адже немає такого досвіду, та через стрес чимало їсть.