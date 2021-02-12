Известная украинская актриса и участница "Танцев со звездами" Дарья Петрожицкая дала откровенное интервью. Она призналась, что потеряла ребенка за день до 3 месяца беременности.

Известная украинская актриса, звезда "Папика" и участница "Танцев со звездами" Дарья Петрожицкая дала откровенное интервью Маши Ефросининой. Она призналась, что пережила выкидыш и потеряла ребенка.

К слову Есть дно, которое пробить нельзя, – Тина Кароль о конфликте с Поляковой

Дарья Петрожицкая потеряла ребенка

Актриса рассказала, что она готовилась к браку с женихом Алексеем Петрожицким. Тогда она находилась на 2 месяце беременности. И за день до 3 месяца, у нее случился выкидыш.

Девушка решила навестить маму в Чернигове, куда она поехала на маршрутке. У нее сильно начал болеть живот. Вечером Дарью забрала скорая помощь, актриса позвонила Алексею.

В 3 ночи у меня началось кровотечение, адски болел живот. Я помню тот момент, когда мне дают бумажку: "Я отказываюсь от ребенка". А я рыдаю, потому что не отказываюсь,

– призналась Дарья Петрожицкая.

Утром девушке вкололи наркоз, впоследствии она действительно поняла, что произошел выкидыш. Ее жених срочно приехал из Киева. Дарья поделилась, что тогда был один из редких моментов, когда она увидела, как плачет Алексей.

Петрожицкая добавила, что не хочет, чтобы другие женщины с такой историей считали, что это конец жизни. Ведь она первые годы после выкидыша действительно так считала и праздновала день рождения ребенка, который не родился.

Смотрите интервью с Дарьей Петрожицкой онлайн:

Личная жизнь Дарьи Петрожицкой