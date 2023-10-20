У Німеччині Дар'я Петрожицька пробула близько 9 місяців. За цей час акторка розслабилась та заїдала стрес улюбленими солодощами.

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Дар'я Петрожицька схудла завдяки Анні Кошмал

У Німеччині я дуже набрала. Я розслабилася, розуміла, що життя зупинилося, зйомок немає, тримати себе не треба, і полізла моя друга головна болячка – це жага до солодкого. Я можу нічого не їсти цілий день, але солодке люблю страшно. Я можу з'їсти маленький київський торт за два рази – зранку і ввечері,

– зізналась Даша Петрожицька.

Та вже перед поверненням в Україну акторка почала займатися спортом та худнути. Адже її чекали зйомки серіалу "Встигнути до 30". Спершу Петрожицька вирішила пити більше води, а потім спробувала сироїдіння – відмова від вживання продуктів, які піддають тепловій обробці.

"Я зрозуміла, що не товста. У мені просто багато води. Я п'ю мало води, це моя проблема по життю. Тому мій організм просто накопичує її. Тож я сіла на сироїдіння й майже місяць так провела. Я навіть по костюму відчувала, що скинула. Сукня, яка в перший знімальний день була чітко по мені, стала прям висіти", – згадала акторка.



Дар'я Петрожицька і Анна Кошмал / Фото з інстаграму акторки

Акторці допомогла схуднути її колега Анна Кошмал. Вона вже багато років є веганкою, тому і Дар'я, і Анна мали однаковий раціон на знімальному майданчику. Це фрукти, овочі, горішки.

"Я сказала Ані Кошмал, що хочу скинути з себе воду, а вона порадила сироїдіння. Навіть фрукторіанство. Наступного дня я сказала, що хочу спробувати, а вона вирішила, що спробує зі мною. На зйомках це справді зручно, тому що тобі привозять їжу. Ти просто замовляєш огірки, помідори, два персики та три банани. Була спокуса приїхати додому й наїстися на ніч, але я витримала", – додала зірка.

Тепер акторка задоволена не лише своїм зовнішнім виглядом, а й станом шкіри.

Мало того, що з мене пішла вода, так і моя шкіра почистилася. Я переважно робила це тому, що в якийсь момент у мене обсипало все обличчя,

– зазначила Дар'я Петрожицька.

Інтерв'ю з Дар'єю Петрожицькою: дивіться відео онлайн