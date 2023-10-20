В Германии Дарья Петрожицкая пробыла около 9 месяцев. За это время актриса расслабилась и заедала стресс любимыми сладостями.

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Дарья Петрожицкая похудела благодаря Анне Кошмал

В Германии я очень набрала. Я расслабилась, понимала, что жизнь остановилась, съемок нет, держать себя не надо, и полезла моя вторая головная болячка – это жажда сладкого. Я могу ничего не есть целый день, но сладкое люблю страшно. Я могу съесть маленький киевский торт за два раза – утром и вечером,

– призналась Даша Петрожицкая.

Но уже перед возвращением в Украину актриса начала заниматься спортом и худеть. Ведь ее ждали съемки сериала "Успеть до 30". Сначала Петрожицкая решила пить больше воды, а затем попробовала сыроедение – отказ от употребления продуктов, подвергающихся тепловой обработке.

Я поняла, что не толстая. Во мне просто много воды. Я пью мало воды, это моя проблема по жизни. Поэтому мой организм просто накапливает ее. Поэтому я села на сыроедение и почти месяц так провела. Я даже по костюму чувствовала, что сбросило. Платье, которое в первый съемочный день было четко по мне, стало прямо висеть", – вспомнила актриса.



Дарья Петрожицкая и Анна Кошмал / Фото из инстаграма актрисы

Актрисе помогла похудеть ее коллега Анна Кошмал. Она уже много лет является веганкой, потому и Дарья, и Анна имели одинаковый рацион на съемочной площадке. Это фрукты, овощи, орешки.

"Я сказала Ани Кошмал, что хочу сбросить с себя воду, а она посоветовала сыроедение. Даже фрукторианство. На следующий день я сказала, что хочу попробовать, а она решила, что попробует со мной. На съемках это действительно удобно, потому что тебе привозят еду "Ты просто заказываешь огурцы, помидоры, два персика и три банана. Был соблазн приехать домой и наесться на ночь, но я выдержала", – добавила звезда.

Теперь актриса довольна не только своим внешним видом, но и состоянием кожи.

Мало того, что из меня ушла вода, так и моя кожа почистилась. Я в основном делала это потому, что в какой-то момент у меня осыпало все лицо,

– отметила Дарья Петрожицкая.

Интервью с Дарьей Петрожицкой: смотрите видео онлайн