Украинская актриса Даша Петрожицкая рассказала о проблемах со здоровьем, которые застали ее в Германии. Она рассказала, что дважды ее забирала скорая помощь.

К слову "Война убивает все дороже всего": в Херсоне умер отец Миши Романовой из "ВИА Игры"

Дарья Петрожицкая о болезни

Однажды меня скорая везла с сиренами, потому что я начала терять сознание прямо в торговом центре. Вокруг немецкий язык. Я была сама в этот момент. На английском мне трудно говорить, особенно о здоровье. На самом деле, насколько я поняла, это была реакция на вакцину,

– призналась звезда.

Дарья рассказала, что болеет циститом уже много лет. Врач в Германии посоветовала ей сделать вакцину от цистита, – "дозу" нужно было уколоть трижды. Возможно, именно это привело к такому плохому самочувствию.

"У меня много лет эта типичная болячка. Я поехала к врачу. И она мне прописала вакцину от цистита. Три укола, которые делаются каждые две недели, и тебе больше ничего не нужно. Я его лечу уже не знаю, сколько лет… Сколько себя помню, я лечу цистит. Я сделала вторую вакцину и пошла перекусить в ТЦ. Иду, и у меня темнота в глазах, пекут легкие, такой триндец произошел", – рассказала актриса о случае, когда ее забрали в больницу.

Петрожицкая призналась, что побежала в первое заведение, которое бросилось ей в глаза и попросило воды. Ее не понимали, пока звезда не дозвонилась парню. Люди вызвали скорую. Уже там один из врачей услышал ее язык и позвал русскоязычную коллегу, объяснившую Дарье, что произошло с ее организмом.

Это, вероятнее всего, аллергическая реакция. Это история, длившаяся четыре дня. Здесь в Германии очень сложно. У них врачи не такие, как в Украине. Когда ты умираешь, они говорят попить ромашковый чай,

– рассказала актриса.

Когда Даша вернется в Украину

Дарья Петрожицкая через 2 месяца полномасштабной войны уехала в Германию, где живет ее бойфренд. Пока она не планирует возвращаться.

"Вообще, да, но когда… Я не знаю. Наверное, потому, что у меня нет нормальной возможности уехать. Возможно, я поехала бы сейчас в Киев, побыла бы несколько дней и поняла, что мне нечего там делать… Мы все безработные, а мой любимый здесь, я бы вернулась, наверное. Но мне хочется иметь такую возможность, побыть дома. Ну если бы я приехала туда, чтобы я там делала? Я не знаю".



Даша Петрожицкая / Фото из инстаграма звезды