Після розлучення 30-річна Дар'я Петрожицька ніяк не могла зустріти справжнє кохання. Однак почуття накрили її несподівано під час відпочинку в Шарм-еш-Шейх. У сонячному Єгипті вона познайомилася з чоловіком, якого звати Олексій.

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Судячи з інстаграму акторки, в Єгипті вона відпочивала ще на початку січня цього року. Тому разом пара майже п'ять місяців. За цей час вони всього один раз з'явилися на публіці – на урочистій церемонії "Людина року". У той час як Дар'я Петрожицька розповідала про стосунки, Олексій підтримував кохану за кадром, адже відмовився від інтерв'ю.

Бойфренд Даші Петрожицької / Скриншот з програми "Світське життя"

Зірка популярного українського серіалу "Папік" зізналася: Олексій познайомився з нею, не знаючи про те, що вона відома акторка. Лише згодом дівчина розповіла обранцю про свою медійність.

Найкрутіше те, що він мене не знав до цього. Я подумала: "Я звичайна людина, мені подобається те, що він не знає, хто я". Я просто сказала, що були "Танці" ("Танці з зірками" – ред.). Він здивувався, м'яко кажучи,

– поділилася Дар'я Петрожицька.

Додамо, після першого публічного виходу на премії "Людина року" закохані відправилися у романтичну відпустку в Дубаї. Саме на відпочинку в ОАЕ Петрожицька повідомила, що має нового бойфренда. Вона показала перше спільне фото, зроблене в акваріумі та підводному зоопарку. До слова, на ньому Олексія сфотографували зі спини.

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