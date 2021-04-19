Дар'я Петрожицька вперше розповіла про нового бойфренда

Українська акторка й зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька вперше розповіла про свої нові стосунки. Вона не хоче представляти коханого, але здається по-справжньому щасливою.

Відома українська акторка й учасниця "Танців з зірками" Дар'я Петрожицька відверто розповіла про особисте життя у новому інтерв'ю. Після важкого розлучення знаменитість віднайшла кохання.

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Дар'я Петрожицька про нові стосунки

Зірка зустрілась із новим коханим після завершення зйомок другого сезону "Папіка". Вони познайомилися через спільних товаришів, а тому чоловік не знав Дар'ю як зірку відомого серіалу.

Він якраз застав той момент, коли я була весела, щаслива, виспана і здорова. І усміхалася. І, мабуть, це його і зачепило. Мені подобається як я його відчуваю,

– зізналась Петрожицька.

Акторка додала, що вже давно не відчувала такого. Довгий час після розлучення вона спілкувалась із колишнім чоловіком, що не сприяло розвитку особистого життя.

Дар'я Петрожицька поділилась, що зустрічається з новим бойфрендом з початку 2021 року. Хлопець є трохи молодшим за 29-річну зірку. Зараз у пари справжній цукерково-букетний період. Однак зірка не планує поки що розголошувати його ім'я.

Коли я просто сиджу, а він бере і дає мені Kinder, то я просто кайфую. А я: "О, давай на іграшку подивлюсь". Мені легко. Я відчуваю, що в мене якась гармонія всередині,

– розповіла зірка.

Інтерв'ю з Дар'єю Петрожицькою: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Дар'ї Петрожицької