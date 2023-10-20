Акторка Дар'я Петрожицька виходить заміж: хто її новий обранець

Українська акторка Дар'я Петрожицька оголосила про заручини з бойфрендом Олексієм. Її коханий з Харкова, але вже багато років живе у Німеччині. Зірка зізналася, що це було кохання з першого погляду.

Пропозицію Петрожицькій зробили в Італії цього літа. Вона погодилася стати дружиною Олексія і планує жити на дві країни.

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Після повномасштабного вторгнення акторка поїхала до коханого у Німеччину. Олексій родом із Харкова, але вже багато років живе у Гамбурзі, де працює аналітиком. Він не бере німецького громадянства, бо не хоче відмовлятися від українського.

Петрожицька зізналася, що це було кохання з першого погляду. Вона любить свого обранця за те, якою вона є поруч з ним.

"Я заручена. Це не те, що якийсь секрет. Просто нам двом здалося, що зараз це не дуже актуально… Мій маленький страх — жити на дві країни. Я не знаю, як це буде, але ми ризикнемо", – сказала акторка.



Дар'я Петрожицька показала обручку / Скриншот з відео

Виявляється, пропозицію коханий зробив їй в Італії цього літа. Це сталося в останній день подорожі, коли закохані каталися в гондолі у Венеції.

Ми пливемо в цій гондолі, у мене брудна голова, панамка, шорти, майка, і тут ми запливаємо у вуличку, де нікого немає. І цей гондольєр починає співати… Льоша запропонував мене сфоткати, я повертаюся, а він стоїть із каблучкою. Я хіхікала хвилин три й перепитувала: "Ти серйозно?",

– пригадала Петрожицька.

Акторка часто публікує фотографії з коханим у соцмережі, але вона приховує його обличчя. Пара разом близько 3 років.



Дар'я Петрожицька з новим коханим / Фото з її інстаграму

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