Дар'я Петрожицька відпочиває у Єгипті: рідкісне фото з бойфрендом

Українська акторка Дар'я Петрожицька опублікувала нове фото. Зірка показала, як проводить час з бойфрендом у Єгипті.

Заслужена артистка України Дар'я Петрожицька поділилась з шанувальниками новим фото. Новорічні канікули зірка проводить у теплих краях.

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Дар'я Петрожицька з бойфрендом

Акторка опублікувала романтичне фото, на якому позувала на руках у бойфренда. Пара постала перед камерою на тлі моря та неба. Дар'я Петрожицька була усміхненою та щасливою.

Зірка одягнула довгу чорну спідницю з принтом та сорочку оверсайз. Її бойфренд обрав чорне вбрання.

, Дар'я Петрожицька вказала, що проводить час у Шарм-ель-Шейху. Це місто в Єгипті особливе для пари, адже саме там вони познайомилися. Акторка довго приховувала коханого, однак у червні 2021 року вперше вийшла з ним у світ



Дар'я Петрожицька з бойфрендом / Фото з інстаграму зірки

Дар'я Петрожицька вкрай рідко публікує фото з коханим у мережі. Тому новий знімок зібрав безліч коментарів: