Відома українська акторка й зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька мало не вперше після розлучення з чоловіком знайшла нове кохання. Та вона не поспішає розповідати про нього на публіку.
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Чому Петрожицька приховує своє кохання
Дар'я Петрожицька зізналась, що переконана, що фраза "щастя любить тишу" – істинне. Саме тому вона не хоче розсекречувати обличчя та ім'я коханого.
Я нарешті для себе зрозуміла значення цієї фрази. Я розумію, що про нього дізнаються. Я його називаю "мій секрет". Він про це знає. Він, мабуть, теж хотів би опублікувати зі мною фотографію,
– розповіла акторка.
Зірка наголосила, що обговорила з бойфрендом його бажання поділитися з публікою світлиною з дівчиною: "Кажу: "Вибач". Хочу, щоб він був поки що лише мій", – зізналася артистка.
Інтерв'ю з Дар'єю Петрожицькою: дивіться відео онлайн
Роман Дар'ї Петрожицької
- Вперше про нові стосунки акторка розповіла у квітні. Вона зізналась, що з початку 2021 року перебуває у романтичних відносинах.
- Зірка зустрілась із новим коханим після завершення зйомок другого сезону "Папіка". Дар'я Петрожицька зауважила, що вже давно не відчувала таких емоцій.
- Кілька днів тому знаменитість опублікувала перше фото з бойфрендом. Пара позувала в Дубаї в океанаріумі. Однак Дар'я Петрожицька не показала обличчя коханого.