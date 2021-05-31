Відома українська акторка й зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька мало не вперше після розлучення з чоловіком знайшла нове кохання. Та вона не поспішає розповідати про нього на публіку.

Цікаво Переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчин одружується

Чому Петрожицька приховує своє кохання

Дар'я Петрожицька зізналась, що переконана, що фраза "щастя любить тишу" – істинне. Саме тому вона не хоче розсекречувати обличчя та ім'я коханого.

Я нарешті для себе зрозуміла значення цієї фрази. Я розумію, що про нього дізнаються. Я його називаю "мій секрет". Він про це знає. Він, мабуть, теж хотів би опублікувати зі мною фотографію,

– розповіла акторка.

Зірка наголосила, що обговорила з бойфрендом його бажання поділитися з публікою світлиною з дівчиною: "Кажу: "Вибач". Хочу, щоб він був поки що лише мій", – зізналася артистка.

Інтерв'ю з Дар'єю Петрожицькою: дивіться відео онлайн

Роман Дар'ї Петрожицької