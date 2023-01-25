Зірка українських серіалів, серед яких "Свати" і "Папік", Дарія Рибак вперше стала мамою 21 січня 2023 року. Лікар готувала актрису до того, що вона може народити 5 – 6 січня, оскільки за певними нормами малюк був більший на 2 тижні. Але все-таки син народився на день пізніше попередньої дати пологів.

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Скільки коштують пологи в Румунії

Акторка відчувала, що раніше син точно не народиться. Тому тільки 20 числа була готова до зустрічі й передчувала, що от-от вона відбудеться. Ближче до вечора Дарія відчула, що пологи наближаються. Народжувала вона в Румунії, у звичайному державному пологовому будинку.

В інстаграм-сторіс у зірки поцікавилися, скільки коштували пологи у Румунії. Дарія стала однією з тих жінок, яким через війну довелося народжувати за кордоном. Все задля безпеки малюків.

Ведення вагітності, всі скринінги, УЗД, всі прийоми та самі пологи, все, що може знадобитися під час пологів – безплатно,

– поділилася Рибак.



Дарія Рибак про пологи в Румунії / Скриншот інстаграм-сторіс акторки

Зірки, які нещодавно стали батьками