Зірка українських серіалів, серед яких "Свати" і "Папік", Дарія Рибак вперше стала мамою 21 січня 2023 року. Лікар готувала актрису до того, що вона може народити 5 – 6 січня, оскільки за певними нормами малюк був більший на 2 тижні. Але все-таки син народився на день пізніше попередньої дати пологів.
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Скільки коштують пологи в Румунії
Акторка відчувала, що раніше син точно не народиться. Тому тільки 20 числа була готова до зустрічі й передчувала, що от-от вона відбудеться. Ближче до вечора Дарія відчула, що пологи наближаються. Народжувала вона в Румунії, у звичайному державному пологовому будинку.
В інстаграм-сторіс у зірки поцікавилися, скільки коштували пологи у Румунії. Дарія стала однією з тих жінок, яким через війну довелося народжувати за кордоном. Все задля безпеки малюків.
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– поділилася Рибак.
Дарія Рибак про пологи в Румунії / Скриншот інстаграм-сторіс акторки
Зірки, які нещодавно стали батьками
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