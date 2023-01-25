Звезда украинских сериалов, среди которых "Сваты" и "Папик", Дарья Рыбак впервые стала мамой 21 января 2023 года. Врач готовила актрису к тому, что она может родить 5 – 6 января, поскольку по определенным нормам малыш был больше на 2 недели. Но все-таки сын родился днем позже предыдущей даты родов.

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Сколько стоят роды в Румынии

Актриса чувствовала, что раньше сын точно не родится. Поэтому только 20 числа была готова к встрече и предвкушала, что вот-вот она состоится. Ближе к вечеру Дарья почувствовала, что роды приближаются. Рожала она в Румынии, в обычном государственном роддоме.

В инстаграм-сторис у звезды поинтересовались, сколько стоили роды в Румынии. Дарья стала одной из тех женщин, которым из-за войны пришлось рожать за границей. Все для безопасности малышей.

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Дарья Рыбак о родах в Румынии / Скриншот инстаграм-сторис актрисы

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