Дантес вперше прокоментував пісню Дорофєєвої, яку вона записала з новим бойфрендом

Нещодавно закохані Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін випустили першу спільну пісню "Щоб не було". Колишній чоловік співачки Володимир Дантес вперше висловився про цей трек та зізнався, чи подобається йому ця пісня.

Нещодавно співачка Надя Дорофєєва вперше заспівала наживо разом з коханим Мішою Кацуріним. Вони виконали свою романтичну пісню "Щоб не було" на концерті в Луцьку.

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Колишній чоловік зірки, шоумен Володимир Дантес кілька місяців не коментував прем’єру пісні. Але був змушений відповісти на це під час телешоу "Я люблю Україну".

В одному з конкурсів йому треба було відгадати виконавця пісні за коментарями підписників. Один з них звучав так: "А навіщо йому та шапка в хаті? Там холодно чи він соромиться своєї лисини?"

Володимир Дантес відповів він знає правильну відповідь на це запитання – це композиція його ексдружини Наді Дорофєєвої.

Цей коментар точно підходить під трек, який мені дуже подобається. У ньому багато правди, життя, душі. Це пісня Надії Дорофєєвої. Вона має назву "Щоб не було",

– сказав співак.

Дантес навіть станцював під цю пісню, після чого іронічно заявив, що його найулюбленіший коментар під цим відео інший. “Мені його надіслали, там написано: "А, вижили Дантеса із дому", – додав він.

Додамо, що дуетна пісня "Щоб не було" викликала обговорення в мережі. Артистці та її коханому дорікали в неповазі до Дантеса та його дівчини, писали про те, що не бачать хімії, й що Надя і Михайло один одному не підходять.

Надя Дорофєєва відреагувала як на хейт – похвалилась тим, як трек злетів на стримінгових сервісах. "Наш трек займає 1 місце в трендах ютубу, 1 місце в ITunes, 1 місце в підбірці найпопулярніших новинок Spotify, 2 місце в топчартах Apple Music", – написала вона.

Нагадаємо, що сам Володимир Дантес зустрічається з Дашею Кацуріною, яка виховує двох дітей від того самого Михайла Кацуріна.