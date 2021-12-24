Дантес потролив екссолісток "НеАнгелів" і повторив відео з тортом
Джерело:інстаграм Дантеса
Володимир Дантес неочікувано втрутився у скандал між екссолістками гурту "НеАнгели". Він записав свою версію відео з тортом.
Співак та чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес здивував фанатів новою публікацією. Він поділився іронічним відео з тортом, чим потролив скандал у гурті "НеАнгели".
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Дантес повторив відео з тортом
Виконавець повторив ситуацію, де йому начебто приносять солодощі від фанів. Однак цього разу на торті було зображення Вікторії Смеюхи. Дантес відрізав собі шматок з обличчям та покуштував.Нагадаємо, свого часу таке саме відео зняла Вікторія Смеюха, але з тортом, на якому було зображене обличчя Слави Камінської. Цей ролик розпочав гучний та публічний скандал між колишніми солістками "НеАнгелів", що триває й досі.
У підписі до фото чоловік повністю повторив не слова Смеюхи, а вже Слави Камінської, яка назвала відео "вульгарним".
Реакція мережі
Співачка Слава Камінська не пройшла повз іронічного ролика й написала: "Вово, ти граєш краще! Станіславському стало трохи легше. Номерок кондитера скинь". Фразою зі своєї пісні пост прокоментував Монатік: "Зашиваю душу! +380953821".
Щоправда, решта шанувальників здебільшого були спантеличені відео:
- "Я одна не в темі?";
- "Яким там боком Дантес у цій історії?";
- "Новий проєкт "Зірки обговорюють колег", ведучий – Володимир Дантес";
- "Оце так поворот";
- "Ти програв парі Славі?";
- "Ну і до чого це? Це тобі треба піарницю звільнити. Віка – шикарна";
- "Конкурси цікаві".
Текст публікації Дантеса
Мені здавалося, що історія гурту "НеАнгели" – це був гарний роман. Ціла музична епоха, яка мала закінчитися красиво.
Я дуже люблю гумор і він – зовсім різний, але це, як мінімум, не смішно. Це вульгарно Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників.
Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, з якою вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила. P.S. А я вас не підведу! З любов'ю ваш Дантес. І так. Звільни піарницю. Хайпу навела, але чи в плюс він?