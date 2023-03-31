Дантес емоційно заступився за колишню Надю Дорофєєву на шоу у Варшаві: "Тоді і я не топ"

Український співак Володимир Дантес під час зйомок шоу "Пожежа" у Варшаві публічно заступився за свою колишню дружину Надю Дорофєєву. Незручне питання йому поставила глядачка з залу.

Запис концерту був опублікований 29 березня на каналі ведучого Олексія Дурнєва. Перед цим Дантес вперше прокоментував пісню Дорофєєвої, яку вона записала з новим бойфрендом.

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У фіналі шоу ведучі, серед яких був і Дантес, давали відповіді на запитання глядачів у залі. Одна з прихильниць жартома поцікавилася у Dantes, чому після розлучення з Дорофєєвою він обрав українську дизайнерку Дашу Кацуріну, а не її.

Вона додала, що "Дорофєєва – явно не топ. Ні, як людина вона, напевно, така... сердечна, так?" Це дуже розізлило співака, під час відповіді він навіть вдарив по столу.

Не кривдьте моїх колишніх. Тоді і я не топ… Ви встали обісрати все, що було в моєму житті?! Мене? Мою колишню?,

– відреагував Дантес.

Після цієї фрази глядачка змінила тему і звернулася із запитанням до Дурнєва.

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До слова, співачка Надя Дорофєєва розійшлась з Володимиром Дантесом ще до війни. У червні артистка підтвердила, що зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним. Вони разом навіть написали пісню "Щоб не було".

Водночас сам Володимир Дантес зустрічається з Дашею Кацуріною, яка виховує двох дітей від того самого Михайла Кацуріна.