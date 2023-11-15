Хотів вивести, – зять Матвієнко емоційно висловився про зрадників з дуету "Кролики" на похороні
Джерело:Слава Дьомін
Український співак Арсен Мірзоян поділився, як поставився до того, що на похорон Ніни Матвієнко прийшли зрадники з дуету "Кролики" Данилець і Мойсеєнко.
11 жовтня у Києві попрощалися з народною артисткою Ніною Матвієнко. На похорон неочікувано прийшли зрадники Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко з дуету "Кролики". Раніше вони поширювали тези кремлівської пропаганди.
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Співак розповів, що вони з Тонею нікого не запрошували на похорон. Тому він не знає, хто покликав Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка на прощання з народною артисткою. Артисту хотілося вигнати зрадників, але його зупинили.
Там стояв мій знайомий Макс і я йому кажу: "Давай їх прибирати". Мене почали зупиняти: "Арсен, не роби цього". Я відійшов. Ми просто оголосили, де буде прощання. Ніхто нічого не погоджував. Просто запитав: "Що вони взагалі роблять в Україні?". Особисто з ними не говорив,
– поділився Арсен.
Інтерв'ю Арсена Мірзояна: дивіться відео онлайн
Що відомо про дует кроликів Данильця та Мойсеєнка
- Після 24 лютого 2022 року Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко продовжили роботу в країні-агресорці. Вони мовчали, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
- До цього дует часто їздив у Росію та поширював тези кремлівської пропаганди про "братські народи". Протягом останніх 9 років "кролики" періодично з'являлися на російських каналах, а також їздили в окупований Крим.
- Відомо, що в 2016 році зрадники вимагали, щоб їх позбавили звання народних, бо вважали себе "українофобами". Через 3 роки їх додали в базу "Миротворець", куди вносять осіб, які становлять загрозу безпеці України.
- У 2020 році Данилець та Мойсеєнко хотіли виступити в містах України з концертною програмою "Давайте посміємося". Однак, їх гастролі скасували.