Стали известны подробности инцидента. Об этом сам Даниил написал в инстаграме, передает 24 Канал.

Не пропустите Смерть "Дизеля" стала шоком для всех: тетя раскрыла подробности о его состоянии перед смертью

Как оказалось, страшная авария случилась 3 июля. Теперь этот день воин называет своим вторым днем рождения.

Я заснул за рулем и слетел с дороги. Как следствие – девять сломанных ребер, пневмоторакс, межпозвоночная грыжа еб*йшего размера и, как выяснилось позже, компрессионный перелом позвоночника,

– поделился Мирешкин.

Для справки! Пневмоторакс – повреждение легких. Как объясняют на сайте "Компендиум", при этом воздух попадает между легким и его оболочкой. Из-за этого легкое сдувается, органы в груди немного смещаются, а дышать становится труднее.

После четырех дней в реанимации он постепенно начал восстанавливаться, но реабилитация была очень болезненной и длительной.

Уже через неделю я ходил. Ребра зажили быстро, но потом началось самое тяжелое: наслоения в местах переломов передавили нервные окончания, началась межреберная невралгия, усложнилось дыхание и ежедневное посещение массажиста-реабилитолога... Так я провел почти четыре месяца в слабости, экзекуциях, и без физических упражнений,

– рассказал Даниил.

Сейчас он уже почти выздоровел и возвращается к работе.

Кто такой Даниил Мирешкин?