Даніель Салем показав побратима, який прикрив його від кулі: що з ним зараз

Телеведучий Даніель Салем служить розвідником на Херсонщині. Під час одного з бойових завдань від російської кулі його прикрив побратим Славік, його поранили.

З перших днів повномасштабної війни Даніель Салем став на захист України. Днями він на собі відчув значення народного прислів'я "один в полі не воїн" і зрозумів, як важливо, коли спину прикриває хтось надійний. Саме таким є його побратим Славік Кондратюк.

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Даніеля Салема прикрив побратим від російської кулі

Зі слів шоумена, напарник, ризикуючи своїм життям, прикрив його під час контактного бою на Херсонщині, а сам отримав поранення в руку.

Так просто написати: дякую тобі, що прикрив. Але так важко пояснити, скільки стоїть за цим. У той момент, коли ти почув моє "порожній", коли у мене закінчився короб з кулеметним боєприпасом, ти витяг з рюкзака інший короб, подав його мені і перекрив вогнем у сторону ворога. Без сумніву! Жодного зайвого руху. Воїн, навіть коли прилетіло,

– розповів Даніель Салем.

Ведучий поділився, що попереду у Славіка багато операцій і довга реабілітація, але він нібито планує повернутися в розвідку.

"Друже, ми знову кажемо легендарне: "Не цього разу". Скоро рука твоя буде працювати як раніше, і ми знову підемо на завдання разом. У нас ще купа справ, брате. Ніхто крім нас", – звернувся Салем.

Даніель Салем з побратимом, який прикрив його від кулі / Фото з інстаграму ведучого

У коментарях захисника підтримали і друзі Салема з шоу-бізу, і його фоловери:

Ілона Гвоздьова: "Бажаю скорішого одужання. Хлопці, ви герої. Ми завдячуємо вам життям";

"Бажаю скорішого одужання. Хлопці, ви герої. Ми завдячуємо вам життям"; Оля Полякова: "Наші герої";

"Наші герої"; "Слава і поміч нашим героям. Дякую за вашу роботу";

"Дякую вам за вашу сміливість, за ваше натхнення, за хоробрість, за вогонь у серці, з яким ви захищаєте і мене, і кожну з нас";

"Швидкого одруження! Нехай всі рани швидко загоюються. Міцного здоров'я, ви справжні герої".

Нагадаємо, Даніель Салем і сам прощався з життям на війні. У червні його контузило так, що в лівому вусі утворилася кіста, а в серпні він був на лікарняному, бо "зловив кулю в бронік". Під час одного з бойових завдань ведучий пролежав в окопі 27 годин, бо відстав від побратимів, а навколо були танкова та снайперська лінії. Якби командир за ним не повернувся, то захисник був готовий зірвати чеку й підірвати себе.