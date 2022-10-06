Даніеля Салема на службі обікрали: що зникло з пікапа військового
Джерело:Даніель Салем
Український ресторатор Даніель Салем поділився несподіваною новиною. До нього залізли у пікап та вкрали його річ, що необхідна військовим.
Український телеведучий і ресторатор Даніель Салем боронить Україну в складі Нацгвардії. Він поділився з шанувальниками новиною, що його обурила.
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У Даніеля Салема вкрали річ
Даніель Салем розповів, що хтось обікрав його пікап. На щастя, з автівки не зникли важливі речі – лише спальник.
Всім привіт, а особисто хочу передати привіт тому, хто, бляха, заліз в мій пікап і вкрав мій улюблений спальник. Мій особистий. Ну навіщо він тобі, а? Немає чого сказати? Ні? Тварюка,
– обурився телеведучий.
Побратими Даніеля Салема вирішили підбадьорити військового та почали піджартовувати з крадіжки у соціальних мережах.
Хто ще став жертвою крадіїв за час війни
- Гурт ТНМК пограбували у їхньому гастрольному турі в Німеччині. Під час виступу в Дрездені обікрали бус музикантів, забравши комп'ютери, документи та гроші.
- У червні в поїзді обікрали піаніста-віртуоза Євгена Хмару, який гастролював Європою з благодійними концертами. На той час він був у Чехії, їхав нічним потягом і незчувся, як втратив обладнання на 8 тисяч євро.
- Учасниця "Танців з зірками" й спортсменка Анна Різадтінова також постраждала через крадіїв. Вони розбили скло автомобіля та забрали рюкзак з документами, валізи та інші речі.