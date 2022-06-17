Даніеля Салема контузило на війні: "Ліве вухо навряд чи чутиме"
Джерело:інстаграм Даніеля Салема
Телеведучий і ресторатор Даніель Салем довів, що в ЗСУ він не для того, щоб засвітитися перед фанами, а для того, аби боронити Україну від окупантів. Зірка показав свій бойовий вихід, під час якого отримав контузію.
38-річний Даніель Салем продемонстрував, що знаменитості в ЗСУ не мають жодних поблажок. Він разом з побратимами воює по-справжньому. Днями ведучий виконував бойове завдання, під час якого чотирьох його товаришів поранило, а його самого – контузило.
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Даніеля Салема контузило на фронті
Ліве вухо навряд чи чутиме. Легка контузія, а так у строю,
– зізнався Даніель Салем.
"Знаєте, чому українців не зламати? Тому що ми сильні духом… Хто там не воює? Даня? Ага", – чути в ролику, а далі видно як бійці загону з протитанковою зброєю стріляють у противника, отримують поранення. Це відео не для слабкодухих.
"Люблю тебе, моя Україно! Не втомлюся тобі це казати! Воїни! Козаки! Брати", – навіть попри контузію додав зірка в підписі.
Схоже, зараз Даніель Салем воює на Миколаївщині, адже вранці прибув на місце ракетного удару по житловому району Миколаєва, який росіяни завдали 17 червня.
"Не добрий ранок у Миколаєві. Як же я ненавиджу вас. Боягузи! Ні честі, нічого у вас немає… Ось так в один момент люди втратили всі свої квартири у всьому дворі. Ступінь вашої нікчемності зашкалює! Оскар за найгіршу та найжалюгіднішу країну у світі ваш", – заявив ведучий в інстаграм-сторіс.
Як Даніеля Салема підтримують зірки і фани
- Дар'я Астаф'єва: "Данька, і сміх, і гріх. Коли вже цих тварюк пере*башать. Сил вам та такого ж бойового настрою";
- Катя Осадча: "Бережи себе";
- Христина Горняк: "Даню, дякую вам! Бережи вас Бог";
- Іраклі Макацарія: "Бережи себе, брате";
- Ольга Слонь: "Лю";
- Максим Чмерковський: "Даніель, бро! Нехай всесвіт оберігає тебе! Будь ласка, повертайся цілим";
- "Даніель, бережи себе та хлопців";
- "Господи, як за вас переживаю. Бережи вас Бог";
- "Герої, сміливі наші хлопці! Дякуємо вам";
- "Слава Україні! Героям Слава! Нехай вас оберігає Господь. Ви неймовірні".