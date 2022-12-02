Даніель Салем показав, як грає побратимам колискову про мертвих росіян: кумедне відео

Зірковий боєць ЗСУ Даніель Салем служить у штурмовій групі. На війні він отримав дві контузії та мало не підірвав себе гранатою, але почуття гумору не втрачає. Ведучий зіграв побратиму колискову про мертвих росіян.

Схоже, Даніель Салем вже повернувся на службу після того, як "підлатався" в Києві. Він зняв відео з побратимом з групи, яку називає "12 друзі Оушена". Той вкладався спати, а зірка грав йому колискову на гітарі.

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Даніель Салем заспівав колискову про мертвих росіян

"Спи, спи. Хай тобі насниться орк. Хай він буде мертвий, хай він буде черствим. Ти його не їж, ти його не чіпай", – заспівав зірка під гітару. Варто зауважити, що співає він досить непогано, адже у команді Тіни Кароль дійшов до суперфіналу "Голосу країни-10". "Я знаю, що я не найсильніший учасник, але я знаю, що таке старатися і віддавати всі свої 110 відсотків", – коментував Салем.

Концерти за заявками, якщо смерть орка, то працюємо безкоштовно,

– пожартував Даніель Салем.

Цікаво, що з Тіною Кароль Даніель Салем досі близький. Вона подарувала йому бойове авто, яке він дуже хотів, але зібрав на нього лише тисячу доларів. Тоді зірка просто надіслала йому смс-ку: "Тобі зараз набере наш бухгалтер від фонду і передасть усі гроші. Це вам подарунок від мене. Давайте, хлопці, воюйте". Як каже боєць, вони "прям друзі-друзі".